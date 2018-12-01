هاجر سريا متخفيا في شاحنة.. الحكومة الإسبانية تمنح الجنسية لعداء مغربي

تواصل الرياضة المغربي خاصة ألعاب القوى نزيف أبطالها، والذين يفضلون حمل ألوان بلدان أخرى، سواء الخليجية منها أو الأوروبية بدل حمل ألوان العلم الوطني، في مختلف المنافسات العالمية، وذلك بسبب الإهمال أو لأسباب إجتماعية شتى.

آخر الأسماء التي “نجحت” في تحقيق حلمها بتمثيل منتخب أوروبي عوض ألوان المغرب، هو العداء زيد أيت مالك، أحد الأبطال المتميزين على المستوى العالمي في سباق الجبال، وسبق أن حقق مجموعة من الألقاب في المنافسات الأوروبية والعالمية.

وحسب وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي” فإن حلم ايت مالك قد تحقق أخيرا، وسيمثل انطلاقا من اليوم العلم الإسباني، في مختلف المنافسات التي يشارك فيها وذلك بعد أن حصل على الجنسية الإسبانية.

وأكدت الوكالة ذاتها، أن مجلس الوزراء الإسباني “أقر مرسوما يمنح زايد الجنسية الإسبانية، بناء على مقترح لوزيرة العدل دولوريس ديلغادو، وذلك بعد المستوى الاستثنائي ونتائجه الرياضية التي توفر توقعات جادة للنجاح”.

وتناقلت العديد من الصحف الإسبانية، اليوم الجمعة، قصة هذا العداء المغربي، الذي قدم لإسابنيا كمهاجم سري، قبل 12 سنة، متسللا عبر شاحنة من النوع الكبير، آملا في أفق ومستقبل أفضل، سواء على المستوى الإجتماعي أو الرياضي، وهو الحلم الذي حققه زيد اليوم بحصوله على الجنسية الإسبانية.