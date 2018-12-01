أميركا: مساعداتنا لليمن فاقت 697 مليون دولار هذا العام

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت الإدارة الأميركية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، يوم الجمعة، تقديم مساعدات عاجلة إضافية إلى اليمن الذي يشهد أكبر أزمة إنسانية بسبب الحرب.

وقدّمت الولايات المتحدة مساعدات غذائية بقيمة 697 مليون دولار إلى اليمن منذ مطلع العام الجاري، بحسب ما جاء في البيان.

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة تُعتبر أكثر دولة تقدم المساعدة إلى اليمن، وهي تكرس نفسها لمساعدة الشعب اليمني.

وأشار البيان إلى أن الشعب اليمني يواجه أكبر أزمة بسبب الحرب التي تشهدها البلاد، وأن الولايات المتحدة قدمت مساعدات عاجلة إضافية إلى هذا البلد.

ويشهد اليمن منذ نحو 4 سنوات حربا بين القوات الحكومية المدعومة من التحالف بقيادة السعودية من جهة، والحوثيين الذين يسيطرون على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014 من جهة أخرى.

وخلفت الحرب المستمرة أوضاعا معيشية وصحية متردية للغاية، وبات معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات، وفق الأمم المتحدة.