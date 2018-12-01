شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 53 حوثياً في معارك باليمن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

قُتل وأصيب 53 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في مواجهات مع قوات من الجيش اليمني، بمديرية دمت، شمالي محافظة الضالع، جنوب اليمن.

وقال مصدر عسكري يمني وفقا لموقع 26 سبتمبر، التابع للقوات المسلحة اليمنية: إن الاشتباكات بين الجيش الوطني اليمني والميليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران نتج عنها مقتل 23 من عناصر الميليشيا الحوثية الانقلابية وإصابة 30 آخرين.