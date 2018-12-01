انت الان تتابع الغندور: جروس يتحمل خسارة الزمالك أمام الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد سعيد ٣٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٠:٢١ م
حمل خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، نجاح فريق الاتحاد في الإطاحة بالزمالك من دور الثمانية لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال، للمدير الفني السويسري كريستيان جروس لقناعته أنه لم يدر المباراة بشكل جيد. وأعرب الغندور خلال حديثه لقناة أبو ظبي عن حزنه الشديد بسبب خسارة الزمالك محملا الخسارة للمدرب السويسري قائلًا: "لاعبو الزمالك نزلوا أرض الملعب وشعارهم أن الفريق لا يعرف الخسارة، وهو أمر لا بد أن يتدخل فيه المدير الفني الذي لم يضع أي سيناريوهات للمباراة، بينما نجح حلمي طولان في الفوز، لأنه رسم سيناريو المباراة وأصر على تنفيذه حتى تحقق له هدفه".
وتابع الغندور: "مش عارف جروس عايز إيه.. آخر ربع ساعة معملش تغيير والماتش كله عامل تغيرتين بس.. إبراهيم حسن وكاسونجو كانا بعيدين تماما عن مستواهم ومع ذلك أصر على استمرارهم في الملعب". وتابع الغندور: "لاعبو الزمالك لم يتوقعوا أن يلعبوا ضربات ترجيح، ولأول مرة محمود علاء يهدر ضربة جزاء في السماء، ولأول
وتابع الغندور: "مش عارف جروس عايز إيه.. آخر ربع ساعة معملش تغيير والماتش كله عامل تغيرتين بس.. إبراهيم حسن وكاسونجو كانا بعيدين تماما عن مستواهم ومع ذلك أصر على استمرارهم في الملعب".
وتابع الغندور: "لاعبو الزمالك لم يتوقعوا أن يلعبوا ضربات ترجيح، ولأول مرة محمود علاء يهدر ضربة جزاء في السماء، ولأول مرة جنش لا يتصدى لأى ركلة ترجيح، الخلاصة إن جروس كان مغرورا في قيادته للمباراة".
وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري إلى دور ربع النهائي لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال، بفوزه على الزمالك 4-3 بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي بفوز فريق الاتحاد بهدف مقابل لا شيء ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح بعد تعادل الفريقين في مجموع المباراتين 1-1 في مباراة الذهاب التي أقيمت في برج العرب.
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