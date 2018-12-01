انت الان تتابع حبس موظفي أوقاف تقاضيا رشوة شهرية لعدم إغلاق «زاوية» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد الزغبي ٣٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٣٥ م

قررت نيابة باب شرقي بالإسكندرية، برئاسة المستشار محمد النجار، حبس كل من "ش. س. س" عاطل، و"م. ا. ص"، و"ط. ع. ال" مفتشي أول بالدعوى بمديرية أوقاف الإسكندرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال من صاحب زاوية على سبيل الرشوة. تعود القضية رقم 9583 لسنة 2018 جنح باب شرقي، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط إدارة الأموال العامة بالقبض على عاطل ينتحل صفة أمين شرطة بالأمن الوطني، و2 موظفين بالدعوة بمديرية أوقاف الإسكندرية، لقيامهم بالاستيلاء على مبالغ مالية من صاحب زاوية بدائرة باب شرقي.

وكشفت تحريات مباحث إدارة الأموال العامة، أنها تلقت بلاغًا من المدعو "م. ب. ج" يمتلك زاوية تسمى "الصفا والمروة"، بمنطقة الحضرة باب شرقي، حيث تردد عليه المتهم الأول "ش. س. س"، وادعى أنه أمين شرطة بالأمن الوطنى، بالاشتراك مع كل من: "م. ا. ص"، و"ط. ع. ال" مفتشين بمديرية أوقاف الإسكندرية، بزعم أن الزاوية