انت الان تتابع غلق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة بسبب الأمطار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد مجلي ٣٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٢٦ م

قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن إدارة حركة السفن قررت مساء اليوم الجمعة، غلق بوغاز ميناءي الإسكندريه والدخيلة، نظرًا لارتفاع الأمواج وسرعة الرياح إلى المعدلات التي لا تسمح بحركة اللنشات وصعود ونزول المرشد من على السفينة بشكل آمن، متابعًا أن عمليات الشحن والتفريغ بالسفن على الأرصفة، ودخول وخروج البضائع والشاحنات من وإلى الميناء تستمر بشكل طبيعي رغم غلق البوغاز. وتعرضت الإسكندرية، لهطول أمطار غزيرة وذلك قبل 4 أيام من بدء نوة "قاسم" والمقرر موعدها بـ4 سبتمبر.

وأعلنت محافظة الإسكندرية، إعلان حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بشركة الصرف الصحي للتعامل مع موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار، لحين انتهاء النوة وانعقاد غرفة العمليات بمختلف الأحياء على مدار 24 ساعة يوميًا لتلقى الشكاوى والتواصل مع شركة الصرف الصحي للتعامل مع الشكاوى. وأعلن اللواء محمود