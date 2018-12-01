المهن التمثيلية تحقق مع ضيفات بمهرجان القاهرة

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٣٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٨:١٠ م

جدل كبير أثارته الفنانة رانيا يوسف، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بإطلالتها الجريئة بالحفل الختامي للدورة الأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أمس الخميس، حيث ارتدت فستانًا جزءه الأسفل مكشوف بشكل مبالغ فيه، حتى إن الكثيرين تداولوا صورها تحت عنوان "مايوه رانيا يوسف"، وشارك في هذا الجدل عدد من المشاهير، الأمر الذي دفع نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، إلى إصدار بيان رسمي، تؤكد فيه أن النقابة ستحقق مع من تراه تجاوز في حق المجتمع.

وجاء في البيان: "عبر الكثير من المهتمين بالشأن الثقافى والفنى عن انزعاجهم الشديد لما لاحظوه أثناء حفلى افتتاح وختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الذى نعتبره جميعا من أهم الفعاليات الدولية التى تمس صورة الفن المصرى والعربى أمام العالم فى مواجهة ثقافة التطرف والإرهاب، غير أن المظهر الذى بدت عليه بعض