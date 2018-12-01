شكرا لقرائتكم خبر عن "تأسيسية الإعلاميين" تعلن عقد أول جمعية عمومية للنقابة فى يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حمدى الكنيسى رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين ،أنه سيتم الدعوة لعقد أول جمعية عمومية للنقابة فى يناير المقبل،مضيفا أن عدد أعضاء النقابة اقترب من 800 عضو.

وأضاف حمدى الكنيسى فى تصريح لـ"الخليج 365"،أن مجلس النقابة ينظم حفل حلف يمين للأعضاء الجدد كل أسبوع ، مشيرا الى أنه يتم استرجاع عدد كبير من ملفات المتقدمين نظرا لنقص بعض الأوراق.

وتابع حمدى الكنيسى رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين: "أتمنى أن نتجاوز الألف عضو لأنه لا يليق بنقابة الإعلاميين أن تجتمع بمئات فقط".