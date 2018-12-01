شكرا لقرائتكم خبر عن عضو حقوق الإنسان بالبرلمان يكشف طرق تطبيق العقوبات على المدخنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ضرورة تغليظ العقوبات على المدخنين فى الأماكن العامة والمغلقة، بحيث تصل للغرامة فى حالة كان الشخص يفعل هذا الأمر للمرة الأولى، بينما تصل للحبس حال تكرارها لعدة مرات.

وقال عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن أغلبية دول العالم تعاقب الأشخاص الذين يدخنون فى الأماكن العامة، وتغلظ العقوبات عليهم، وبالتالى آن الآوان لتطبيق هذا الأمر فى مصر.

وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إلى ضرورة أن يكون هناك آلية فى تطبيق هذه العقوبات، بأن يكون هناك كاميرات فى تلك الأماكن العامة ترصد الأشخاص المدخنين، ويتم تشديد الغارمات عند تجديد البطاقات الشخصية أو تجديد الرخصة.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أكدت أنها ستعمل على تعميم تفعيل تحصيل الغرامات على المدخنين فى المنشآت العامة.