أبو الحسن: بين الذكاء والغباء مسافة قصيرة والتاريخ لن يرحم

رأى عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​هادي أبو الحسن​، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنّ "ما يُحضّر من ترتيباتٍ للمنطقة خطير ، ​الإقتصاد​ يترنح والبلد يحتضر، وعلينا ك​لبنان​يين ان نتصرف بذكاء لحماية لبنان ووحدته الداخلية"، معتبرا ان "إذا لم نفعل فإنه الغباء بعينه، وبين الذكاء والغباء مسافة قصيرة ستكشفها المرحلة المقبلة، فإما أن تنقذوا الوطن او يلعنكم التاريخ ، والتاريخ لن يرحم ".

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