جريحان نتيجة تصادم بين مركبتين على طريق الميناء طرابلس محلة رأس الصخر

أفادت غرفة "التحكم المروري" التابعة للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي عن "سقوط جريحين نتيجة تصادم بين مركبتين على طريق ​الميناء طرابلس​ محلة رأس الصخر".

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