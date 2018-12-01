سيناتور أميركي: على السعودية الإفراج عن السجناء السياسيين لإعادة التوازن للعلاقات

لفت السيناتور الاميركي ​ماركو روبيو​ إلى انه "على ​واشنطن​ مطالبة ​السعودية​ بالإفراج فورا عن ​السجناء​ السياسيين لإعادة التوازن للعلاقات".

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