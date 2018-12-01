ماي طالبت بن سلمان بإتخاذ اجراءات لمنع تكرار حوادث شبيهة بمقتل خاشقجي

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع رئيسة الوزراء البريطانية ​تيريزا ماي​ على هامش ​قمة العشرين​ وكشفت وكالة "رويترز" أن " ماي طالبت بن سلمان بإتخاذ إجراءات لمنع تكرار حوادث كحادثة مقتل الصحافي السعودي ​جمال خاشقجي​".

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