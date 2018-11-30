خيي: رفعنا عدد الصفقات بمقاطعة بني مكادة إلى 25 صفقة في السنة بعدما كانت ثلاث فقط – فيديو

تصوير ومونتاج : يونس الميموني

أكّد محمّد خيي، رئيس مقاطعة بني مكادة بمدينة طنجة، في تصريح لموقع “اليوم24″، أن عدد الصفقات التي كان يعلن عنها في مراحل سابقة لا يتجاوز 3 صفقات في السنة.

وكشف خيي أن مقاطعة بني مكادة أصبحت تعلن عن 25 صفقة عمومية، لإنجاز مختلف الأوراش التنموية والإصلاحية، “وهذا يعكس حسن تدبيرنا للمواد المالية والحرص على الاعتمادات لتذهب إلى أماكنها الصحيحة”.

وأبرز المتحدّث أن كل صفقة تعلن عنها مقاطعة بني مكادة في مدينة طنجة، تثير شهية العديد من المقاولات التي تترشح للتنافس من أجل ربح الصفقة وإنجازها.

وأشار، في السياق نفسه، إلى أن كثرة المنافسين تعكس السمعة الحسنة التي تتمتع بها مقاطعة بني مكادة، والتي جاءت نتيجة النزاهة التي تجرى فيها عملية فتح الأظرفة، حسب قوله.

وأورد خيي، في حديثه للموقع، أن مقاطعة بني مكادة تعمل على القيام بكافة التدابير المتعلقة بأداء المستحقات المالية للمقاولات الفائزة بإنجاز الصفقات، وهو ما يجعلها محل ثقة ومصداقية.