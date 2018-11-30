رئيس الوزراء البلجيكي يهدد ويتوعد بعد أحداث الجمعة

توعد رئيس الوزراء البلجيكي، شارل ميشال، “المخربين واللصوص” بعقاب شديد إثر الأحداث التي شهدتها البلاد يوم الجمعة.

ونشر شارل ميشال تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قال فيها: “لا حصانة للعنف غير المقبول في بروكسل.. المخربون واللصوص يجب أن يعاقبوا”.

كما أعلن رئيس الوزراء في التغريدة ذاتها دعمه لقوات الأمن بعد الحوادث التي وقعت خلال مظاهرة “السترات الصفراء” في العاصمة بروكسل، حيث قال “كل الدعم لقوات حفظ الأمن التي تضمن سلامتنا وحريانت.

وشهدت العاصمة بروكسل احتجاجات واسعة للسترات الصفراء في أول مظاهرة تنظمها الحركة خارج فرنسا، واعتقلت الشرطة نحو 60 شخصا من متظاهري السترات الصفراء.

وبدأت أحداث الشغب والعنف بعد ظهر يوم الجمعة عند مدخل المنطقة المحايدة على مفترق “Arts-Loi” حيث المؤسسات الفيدرالية، وكانت الشرطة قد منعت المتظاهرين من ولوج هذه المنطقة، وقد عبر المتظاهرون عن غضبهم وأحرقوا سيارات تابعة للشرطة وقطعوا عددا من الطرقات.