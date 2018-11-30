1300 مهاجر رحّلوا من المغرب إراديا في 2018

كشفت منظمة الهجرة العالمية أن السلطات المغربية رحلت، بالتنسيق معها خلال السنة الجارية، 1306 مهاجرين سريين من إفريقيا جنوب الصحراء، في إطار برنامج «العودة الإرادية» إلى بلدانهم الأصلية، فيما بلغ عدد المرحلين إراديا منذ سنة 2005 حوالي 11285 مهاجرا سريا، مشيرة إلى أن عملية الترحيل تمولها الحكومة المغربية والاتحاد الأوروبي، وبلدان مثل إسبانيا والنرويج وإيطاليا وبلجيكا وهولندا. وعادت المنظمة لتؤكد أن عملية الترحيل الفوري تسمح للمهاجر بالتراجع عن قرار العودة إلى بلده قبل الدخول إلى الطائرة.

وعن أسباب اختيار هؤلاء المهاجرين العودة إلى بلدانهم الأصلية بعد قطعهم آلاف الكيلومترات، ومخاطرة البعض بحياتهم للوصول إلى المغرب، تشرح آنا فونسيكا، مديرة المنظمة الدولية للهجرة في الرباط: «إنهم محبطون، حيث أدركوا أنهم لا يستطيعون العبور إلى أوروبا، أو فهموا أن أوروبا ليست فردوسا، وهو ما قد يفسر الارتفاع الواضح للطلب على العودة». كما رفضت المنظمة، جملة وتفصيلا، ما يقال عن كونها تحولت إلى وكالة أسفار لا حول لها ولا قوة، كما يذهب إلى ذلك البعض، بل هي وكالة «لمساعدة من ليست لديهم الوسائل»، لتحمل تكاليف العودة، حسب مديرة المنظمة.