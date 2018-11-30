منذ انطلاق حملة ” خليه يعوم”.. السردين ب5 دراهم في مكناس

في سابقة منذ انطلاق حملة ” خليه يعوم”، التي أطلقها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت سابق، احتجاجا على ارتفاع أسعار السمك، شهدت أسواق مدينة مكناس، خلال الأسبوع الجاري، انخفاضا غير مسبوق في أسعار سمك السردين، حيث نزل ثمنه إلى 5 دراهم للكيلوغرام الواحد.

موقع ” اليوم24″ سجل، أول أمس الأربعاء، بالسوق المركزي ” البساتين” في مكناس، انخفاضا مفاجئا في أسعار سمك السردين، ومعه أنواع أخرى من السمك، حيث لم يتعد سعر الكيلوغرام الواحد سقف 5 دراهم بالنسبة للسردين، في وقت كان سعره يتجاوز عتبة 10 منذ انطلاق حملة المقاطعة.

انخفاض ثمن السمك، قابله ارتفاع مهول في أسعار الخضر والفواكه، حيث تعدى سعر الطماطم 5 دراهم للكيلوغرام، واللفت ب6 دراهم للكيلوغرام.