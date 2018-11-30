زلزالان متتابعان يهزان ولاية ألاسكا الأميركيّة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هز زلزالان أرضيان متتابعان بلغت قوتهما 7.0 و5.8 درجة على مقياس ريختر المباني والطرق، الجمعة، في أنكوراج بولاية ألاسكا الأميركيّة.

ودفع الزلزالان السكّان للهرع إلى الشوارع وأثارا الذعر لفترة مؤقتة بين السكان في منطقة كودياك، فهربوا إلى أراض عالية خوفا من وقوع تسونامي.

إلا أنّ التحذير من وقوع تسونامي رفع بعدها بوقت قصير، دون ترد أنباء عن وقوع إصابات خطيرة أو وفيات.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركيّة إن مركز الزلزال الأول والأقوى الزلزال يقع على مسافة 12 كيلومترا شمال أنكوراج، أكبر مدن ألاسكا ويسكنها نحو 300 ألف نسمة.

وأظهرت صور وفيديوهات شقوقًا في مبنى من طابقين بوسط أنكوراج، كما نشرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي لشقوق في الطرق وانهيار السقف في مدرسة ثانوية بانكوراج، وأظهرت صورة سيارة وقد علقت على جزيرة من رصيف وأحيطت بها شقوق غائرة حيث قسم الزلزال الطريق.

وبعد وقوع أول زلزال عاد السكان إلى الداخل، لكن الزلزال الذي تلاه وبلغت قوته 5.8 درجة ريختر بعدها بخمس دقائق، دفعهم مجددا للركض والخروج إلى الشوارع.