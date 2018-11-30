احتمال توجيه تهم جديدة الى المدير السابق لحملة ترامب

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - بول مانافورت المدير السابق لحملة دونالد ترامب

ينوي فريق المدعي الخاص روبرت مولر المكلف التحقيق في قضية تدخّل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016، توجيه تهم جديدة إلى بول مانافورت المدير السابق لحملة دونالد ترامب الذي يتهمه بالكذب رغم اتفاق تعاون.

وقال المحامي أندرو وايسمن خلال جلسة الجمعة أمام محكمة فدرالية في واشنطن "قد يتم توجيه المزيد من التهم لكننا لم نتخذ بعد قرارا".

قد توجه إلى مانافورت تهم الكذب على المحققين وعرقلة القضاء.

وكان مانافورت (69 عاما) الملاحق بتهم سابقة بالإحتيال أبرم في أيلول/سبتمبر اتفاقا مع فريق مولر يقضي بأن يتعاون مع المحققين مقابل تخفيف عقوبته.

ومانافورت الذي كان لديه اتصالات عديدة في أوكرانيا وروسيا قد يكون شاهدا مهما في التحقيق الرامي إلى تحديد ما إذا كان ثمة تواطؤ بين موسكو وفريق حملة ترامب الذي قاده لخمسة أشهر.

والإثنين اتهمه المدعي الخاص بانتهاك الإتفاق بعد أن كذب على مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي). ويؤكد محاموه حسن نوايا موكلهم.

خلال جلسة الجمعة لم يكشف الإتهام مضمون أكاذيبه المفترضة وسيحيل على القضاء التفاصيل في السابع من كانون الأول/ديسمبر كما حددت القاضية آيمي جاكسون.

نتيجة لذلك لن يصدر الحكم على مانافورت قبل أسابيع. وحددت القاضية قرارها النهائي في الخامس من آذار/مارس محذرة بأنها قد تضطر إلى "تأجيله".

وينتقد تامب تحقيق مولر وأشاد هذا الأسبوع "بشجاعة" مانافورت مؤكدا أنه لا يستبعد إصدار عفو رئاسي عن مدير حملته السابق.