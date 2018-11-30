انت الان تتابع وليد صلاح: الاتحاد نجح في أقصاء المرشح الأول للبطولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد سعيد ٣٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٠:١٠ م

أعرب وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري عن سعادته عقب نجاح فريقه في تخطي عقبة نظيره فريق الزمالك في دور الـ16 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال. وكشف مدير الكرة بالاتحاد السكندري، في تصريحات تليفزيونية لقناة أبو ظبي الرياضية، أن جماهير الفريق السكندري كانت حزينة بعد القرعة، التي أوقعته مع الزمالك قائلًا: "عندما سافرت وحضرت سحب القرعة في السعودية ووقعنا أمام الزمالك، جماهير الاتحاد عاتبتني عقب عودتي، وقالتي ملقتش غير الزمالك اللي تختاره في القرعة؟".

وتابع، "ردي على الجماهير كان اصبروا لأن أكيد ربنا شايل لينا فرحة مضاعفة مضروبة في عشرة من حزننا دلوقتي". وشدد وليد صلاح الدين على أن فريق الاتحاد السكندري أقصى المرشح الأول للفوز بالبطولة العربية، وطالب بضرورة أن يستغل النادي هذا التأهل كي نبني عليه في المرحلة المقبلة". وتأهل الفريق الأول لكرة القدم