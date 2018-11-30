انت الان تتابع حلمي طولان: من يدافع جيدًا يستطيع أن يفوز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ٣٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٠:٠١ م

كشف حلمي طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، أنه نجح في التفوق على فريق كبير بحجم اسم نادي الزمالك في مباراة اليوم الجمعة في كأس زايد، موضحًا أن الفوز جاء بعدما استطاع فريقه أن يدافع بشكل جيد، وتمكنوا من إيقاف خطورة منافسه ليقتنص التأهل إلى الدور ربع النهائي. وقال طولان في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب المباراة: "الفريق الذي يدافع جيدًا لا يخسر، ومن الممكن أن ينجح في تحقيق الفوز. مثلما حدث في مباراة اليوم أمام الزمالك الذي يمتلك لاعبين هم الأفضل ونجحوا في تحقيق عرض جيد وكانت لديهم رغبة في تحقيق الفوز".

وأشار حلمي طولان، المدير الفني للفريق، إلى أن الفرص كانت قليلة في اللقاء، لكن لاعبيه نجحوا في تحقيق الانتصار الغالي رغم قوة المنافس الذي يواجهه فريق الاتحاد السكندري في هذه المرحلة. وواصل طولان، "لعبنا على غلق العمق أمام الزمالك، وفرضنا أسلوبنا. أشكر الجمهور والإدارة على المساندة. الزمالك كان