انت الان تتابع لاعبو الاتحاد: تخطينا أكبر فريقين في إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ٣٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٥٥ م

أكد أحمد داوودا، لاعب الاتحاد السكندري، أن فريقه أقصى أكبر فريقين في إفريقيا من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال"البطولة العربية"، وذلك بعدما تأهل الفريق إلى ربع نهائي البطولة على حساب الزمالك في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب بتروسبورت. وتحدث أحمد داوودا، في تصريحاته لقناة "أبو ظبي" الرياضية عقب المباراة: "لعبنا المباراة من أجل الفوز وليس التعادل، وكان هدفنا طوال المباراة التأهل.. مبروك لجمهور الاتحاد لقد أقصينا الترجي والآن الزمالك، وبذلك نكون تفوقنا على أكبر فريقين في إفريقيا مع النادي الأهلي بالطبع".

من جانبه هنأ محمد ناصف، لاعب الاتحاد السكندري، جمهور فريقه الذي سافر خلفهم لدعمهم أمام الزمالك، مشددا على أن لاعبي فريقه لم يكن لديهم أي شك في الفوز خلال هذه المباراة بعد فوز الزمالك في المباراة الأولى بهدف من تسلل واضح، حيث لعب الجميع برجولة واستطعنا إسعاد جماهير الاتحاد. وقال نور السيد: "كنا نعلم