شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد سعد: يجب دعم وزارة الزراعة فى القضاء على المبيدات المغشوشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمد سعد،عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، على أهمية الدور الذى تقوم به الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، التابعة لقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة فيما يخص الوقوف فى مواجهة المبيدات والزراعية الغير مطابقة للمواصفات والتى يتم تداولها داخل عدد من الأسواق الزراعية.

وتابع عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن تكثيف الحملات الرقابية على جميع أسواق بيع وتداول المبيدات الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي بالمحافظات، للحد من المبيدات المحظور تداولها أمر يجب دعمه من قبل الفلاحين والمزارعين حفاظاً على الأمن القومى العذائى.

وكان الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تلقى تقريرا من الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، التابعة لقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، حول إجمالى ما تم ضبطه من مبيدات مخالفة وغير صالحة للاستخدام خلال الفترة من 20 أكتوبر حتى 20 نوفمبر الحالى، بمختلف محافظات الجمهورية، والتى بلغت حوالى 2848 عبوة مغشوشة مختلفة الأحجام والسعات ومحظورة تداولها.