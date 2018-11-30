ذكرت صحيفة "​الإندبندنت​" البريطانية أن هزة أرضية ضربت العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس أثناء تواجد زعماء العالم فيها للمشاركة في قمة دول العشرين. ولفتت الصحيفة إلى أنه بلغت قوة الهزة 3.8 درجات على مقياس "ريختر" وقد وقعت على بعد 33 كلم وعلى عمق 10 كيلومترات جنوب العاصمة.

شكرا لقرائتكم خبر عن الإندبندنت: هزة أرضية تضرب العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .