فرانس برس: قسد تعتقل أحد مسؤولي تنظيم داعش في شرق سوريا

أعلنت قوات ​سوريا​ الديموقراطية، اعتقال أحد مسؤولي ​تنظيم داعش​ في شرق سوريا. ووصفت "قسد" في بيان بأن المسؤول المعتقل هو "أحد اخطر ارهابيي تنظيم داعش"، في حين أشار مدير ​المرصد السوري لحقوق الإنسان​ ​رامي عبد الرحمن​ لوكالة فرانس برس أن "الصالح مجرد مسؤول أمني محلي سابق في إحدى مناطق محافظة ​دير الزور​" في شرق سوريا.

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