الكرملين: بوتين وماكرون يعقدان لقاء على هامش قمة العشرين

أعلن ​الكرملين​ أن الرئيسين الروسي ​فلاديمير بوتين​ ونظيره الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ أجريا لقاء على هامش ​قمة العشرين​. وأوضح الكرملين أنه "على هامش ​مجموعة العشرين​ عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون".

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