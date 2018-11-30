رويترز: جنتيلوني استدعى سفير مصر على خلفية قضية مقتل الطالب ريجيني

أعلنت وكالة "رويترز" للأنباء أن "وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني استدعى السفير المصري في روما هشام بدر على خلفية قضية مقتل الطالب الإيطالي ​جوليو ريجيني​ في مصر عام 2016". وفي 3 شباط 2016، عُثر على جثة جوليو ريجيني على مشارف ​القاهرة​ في مصرف بجانب طريق القاهرة-الإسكندرية السريع وكانت جثته مشوهة وقد ظهرت علي جسده آثار تعذيب شديد مروع.

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