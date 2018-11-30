إدانة متهمين وقاصر بالانتماء الى تنظيم داعش والقتال في صفوفه

قضت ​المحكمة العسكرية​ الدائمة برئاسة العميد حسين عبد الله، بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات، بحق السوري تمام الهلال، واللبناني حذيفة الحجيري، بجرم "الانتماء الى تنظيم "داعش" الإرهابي، والمشاركة بمعارك عسكرية لصالحه، و​محاولة قتل​ عناصر من ​الجيش اللبناني​ وخطفهم".

وغرمت المحكمة كلا منهما بمبلغ مليوني ليرة لبنانية وجردتهما من حقوقهما المدنية. كما أدانت القاصر "حسين. ز" بالجرائم نفسها، وأحالت ملفه الى ​النيابة العامة​ لايداعه المرجع المختص.