إدانة متهمين وقاصر بالانتماء الى تنظيم داعش والقتال في صفوفه

قضت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد حسين عبد الله، بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات، بحق السوري تمام الهلال، واللبناني حذيفة الحجيري، بجرم "الانتماء الى تنظيم "داعش" الإرهابي، والمشاركة بمعارك عسكرية لصالحه، ومحاولة قتل عناصر من الجيش اللبناني وخطفهم".
وغرمت المحكمة كلا منهما بمبلغ مليوني ليرة لبنانية وجردتهما من حقوقهما المدنية. كما أدانت القاصر "حسين. ز" بالجرائم نفسها، وأحالت ملفه الى النيابة العامة لايداعه المرجع المختص.
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