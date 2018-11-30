شقير: نتخوف من الوصول الى نصف السنة ولا نعد قادرين على دفع الرواتب

أكّد رئيس ​الهيئات الاقتصادية​ ​محمد شقير​ ان "​سلسلة الرتب والرواتب​ كلفت الدولة 3500 مليار ليرة، اي اضعاف ما قدم من ارقام لم يتخط ال 800 مليون ​دولار​"، وتمنى شقير في حديث تلفزيوني، على وزير المال ​علي حسن خليل​، "الاعلان عن كلفة السلسلة في ال 2018 وال 2019 حتى ال 2020، متخوفا من الوصول الى نصف ​السنة​ ولا نعد قادرين على دفع الرواتب".

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