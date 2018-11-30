الطقس غدا غائم جزئيأ وانخفاض بدرجات الحرارة مع ضباب على المرتفعات

أعلنت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن "طقسا متقلبا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط يستقرتدريجيًا يوم غد السبت".

​الطقس​ المتوقع في لبنان:

السبت: غائم جزئيأ الى غائم أحيانًا وانخفاض اضافي بسيط ب​درجات الحرارة​ مع ضباب على المرتفعات و​أمطار​ صباحية متفرقة، يتحسن الطقس تدريجيًا خلال النهار.

الأحد: غائم جزئيًا الى غائم بسحب مرتفعة وارتفاع محدود في درجات الحرارة.

الإثنين: غائم جزئياً وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة مع رياح ناشطة خاصة شمال وجنوب البلاد والتي تؤدي الى ظهور طبقات من الغبار في الأجواء.