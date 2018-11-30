الطقس غدا غائم جزئيأ وانخفاض بدرجات الحرارة مع ضباب على المرتفعات

أعلنت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن "طقسا متقلبا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط يستقرتدريجيًا يوم غد السبت".
الطقس المتوقع في لبنان:
السبت: غائم جزئيأ الى غائم أحيانًا وانخفاض اضافي بسيط بدرجات الحرارة مع ضباب على المرتفعات وأمطار صباحية متفرقة، يتحسن الطقس تدريجيًا خلال النهار.
الأحد: غائم جزئيًا الى غائم بسحب مرتفعة وارتفاع محدود في درجات الحرارة.
الإثنين: غائم جزئياً وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة مع رياح ناشطة خاصة شمال وجنوب البلاد والتي تؤدي الى ظهور طبقات من الغبار في الأجواء.
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