الحريري بحث مع باسيل الملف الحكومي

استقبل رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ رئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال ​جبران باسيل​ وجرى خلال اللقاء عرض للأفكار التي كان باسيل قد بحثها مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، في إطار الجهود الرامية لإيجاد حل لأزمة تأليف الحكومة.

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