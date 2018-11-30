معلوف: اساس المفاوضات وفق مبادرة باسيل تأمين التآلف في الحكومة لا التأليف فقط

اعتبر عضو تكتل لبنان القوي النائب ​إدي معلوف​، ان "الحراك السياسي في هذه المرحلة يصب في اطار ​تشكيل الحكومة​، وهو ما نشهده في الدور الذي يقوم به باسيل، بتسهيل تشكيل الحكومة، في حين كان في المرحلة السابقة يطالب بما يخص ​التيار الوطني الحر​"، مشيرا الى ان "نظامنا في مكان ما معقد جداً ولا يسمح لرئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​، بالتعاطي مع المواضيع بالسقف العالي كما كان يفعل حين كان في الرابية".

وأكّد النائب معلوف في حديث تلفزيوني، ان "على رغم كل ذلك فقد حقق عهد الرئيس عون انجازات مثل ​قانون الانتخاب​ واجرائها على اساس ​النسبية​، واقرار ​الموازنة​ والتعيينات في كل المواقع وحماية السلم الاهلي وتحرير الجرود من ​الارهاب​ وبدء ​مكافحة الفساد​، وغيرها من انجازات، تتحقق وقابلة للتحقق، ويسجل للرئيس عون انه فرض منطق ان القوي من المسيحيين في طائفته فقط يحق له ان يصبح رئيسا فيما في المرحلة السابقة كان يمنع على الاقطاب الوصول الى ​بعبدا​"، وطمأن الى ان "اليوم في ظل العهد يتم ضرب الفساد وجزء من هذا الفساد متمثل بمافيا الكهرباء، يتم ضربها من خلال تنظيم قطاع ​مولدات الكهرباء​".

واوضح معلوف، "ان مصلحة الرئيس ميشال عون هي بتحقيق الانجازات، والهم الاساسي للوزير باسيل انجاح العهد، وتصوير باسيل بأن لديه خصومات مع كل الافرقاء، ليست صحيحة والدليل مبادرته الحكومية اليوم المقبولة من كل الاقطاب والافرقاء". وشدّد على ان "الاهم في الحكومة هي التآلف وليس التأليف فقط وجزء اساسي من المفاوضات الحاصلة اليوم جراء مبادرة باسيل، هي لتأمين التآلف في الحكومة ".