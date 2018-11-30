يديعوت أحرونوت: حزب الله يهدد إسرائيل وينشر صورا جوية لوزارة الدفاع الاسرائيلية

إعتبرت صحيفة "​يديعوت أحرونوت​" الاسرائيلية، ان ​حزب الله​ يهدد ​إسرائيل​ مرة أخرى، بنشر شريط فيديو يحتوي على صور جوية ل​وزارة الدفاع الاسرائيلية​ في ​تل أبيب​، محذراً من أي هجمات إسرائيلية على الأراضي اللبنانية.

وذكرت الصحيفة الاسرائيلية ان الفيديو الدعائي الجديد الذي نشره حزب الله تحت عنوان: "ايها الصهاينة إن تجرأتم ستندمون"، يأتي بعد اكتشاف هبوط ​طائرة​ إيرانية تابعة لقوات ​الحرس الثوري الإيراني​، في ​بيروت​ كانت تنقل شحنات أسلحة لحزب الله، بالتزامن مع اتهام ​سوريا​ إسرائيل بشن هجوم بالقرب من دمشق، ما دفع حزب الله الى نشر تهديد صريح بتحذيره اسرائيل من استهدافه في لبنان، ولفتت الصحيفة الى ان مرة أخرى يشن حزب الله من خلال شريط الفيديو حربا نفسية على اسرائيل تضمنت صورا لقوات جيش الدفاع الإسرائيلي ، إلى جانب قواعد مختلفة ، بما في ذلك وزارةالدفاع في تل أبيب.

وأشارت الصحيفة الى ان في آخر مرة هبطت فيها طائرة ايرانية في العاصمة اللبنانية ، أفادت "فوكس نيوز" أنها احتوت على مجموعات ​صواريخ​ دقيقة مصممة لحزب الله.