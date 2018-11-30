دفاع روسيا: الناتو يحشد قواته وأسلحته على حدودنا تحت ستار التدريبات

اعتبر نائب وزير الدفاع الروسي ​ألكسندر فومين​ أن "حلف ​الناتو​ يقوم بذريعة التدريبات، بحشد قوات مسلحة ومعدات عسكرية قرب الحدود مع ​روسيا​". وأوضح فومين أن "دول الناتو تتسلح، وتقوم تحت غطاء التدريبات بتركيز قواتها، وتنشر معدات عسكرية ثقيلة ومضادة للدبابات في دول البلطيق و​بولندا​ وغيرها من البلدان"، مشيراً الى "اننا ضحينا بأكثر من 600 ألف شخص من أجل بولندا، والآن هذه البلاد مستعدة لفتح 3 مراكز قيادة بالإضافة إلى قاعدة في أراضيها".

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