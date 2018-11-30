الشرطة البلجيكية تعتقل عشرات المتظاهرين من "السترات الصفراء" ببروكسل

أعلنت المتحدثة باسم شرطة ​بروكسل​ إلسي فان دي كيير أنه "تم اعتقال 60 متظاهرا لإرباكهم النظام العام، خلال مشاركتهم في تظاهرة تعد امتدادا لحركة "السترات الصفراء" التي بدأت في ​فرنسا​".

واندلعت مظاهرات في شوارع العاصمة البلجيكية بروكسل احتجاجا على زيادة ​أسعار المحروقات​ للأسبوع الثاني على التوالي، فيما أغلقت السرطة عدداً من طرقات العاصمة لتفادي تطور المظاهرات.

ولبس المحتجون سترات صفراء شبيهة لتحرك "السترات الصفراء" في فرنسا الذي تظاهر الأسبوع الماضي احتجاجاً على فرض ضرائب جديدة".

وكانت السلطات البلجيكية قد أوقفت نحو 40 شخصًا، واحتجزت العديد من السيارات على خلفية أعمال شغب الأسبوع الماضي.