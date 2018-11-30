كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البشير يتعهد بالمزيد من مشروعات التنمية بمناطق النازحين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعهد الرئیس السوداني، عمر البشیر، بإقامة المزید من مشروعات التنمیة والخدمات بكافة مناطق العودة الطوعیة

للنازحين، وتوفیر الأمن والاستقرار بما یحقق الحیاة الكریمة للعائدین ودفعھم تجاه زیادة الإنتاج.

وقال البشير - خلال لقائه بالعائدین بمنطقة سانیة سنطة بمحلیة بلیل بولاية جنوب دارفور، البالغ عددهم 3

آلاف أسرة في 21 قرية - إن النزوح والإعانات والصدقة لا تشبه أھل السودان وأھل دارفور بوجه خاص، لأن

السودان

ظل منذ أمد بعید ملاذا آمنا لكل العابرین، مشيدا بقرار مواطني المنطقة وإیثارھم للعودة إلى دیارھم وبدء مسیرة

الإنتاج اعتمادا على الذات.

ووعد البشير، باستیعاب أبناء المنطقة في المؤسسات الأمنیة لیسھموا في تحقیق الأمن والاستقرار بقراھم باعتبار

أن الأمن ھو ركیزة التنمیة، داعيا المواطنین إلى العمل على إصلاح ذات البین والعیش الآمن وتعزیز قیم التكافل

الاجتماعي فيما بینهم.

وفي سياق متصل، أكد الرئيس السوداني على إكمال جمع السلاح وأن يكون فقط في أيدي القوات النظامية .

وطالب البشير، خلال لقائه مواطني محلية "كاس" بولاية جنوب دارفور، اليوم الجمعة، بمناسبة تخريج (27) ألفا

من الدارسين بفصول محو الأمية التي تشرف عليها الخدمة الوطنية - بإعلان الولاية خالية من الأمية وتعميم

التعليم الأساسي وجعله إلزاميا.

وجدد البشير الدعوة للحركات المسلحة وحاملي السلاح، بالجنوح للسلام، مؤكدا أن مسيرة السلام والتنمية ماضية

دون انتظار أحد، وقال "مرحبا بكل من يريد السلام".

ووجه البشير بتخطيط مدن لنازحي المعسكرات وتوفير الخدمات بها، منوها بأن جنوب دارفور تشهد مشروعات

وتنمية جديدة بصورة يومية، وقال إنه لاتوجد تنمية بدون أمن.