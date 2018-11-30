كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خارجية الأرجنتين: تقدم ببند التجارة في بيان قمة العشرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الأرجنتيني، خورخي فاوري، الجمعة، إن تقدماً تحقق في قضية التجارة للبيان الختامي لاجتماع مجموعة العشرين.

وأبلغ فاوري الصحفيين أن المندوبين ما زالوا يعملون على البند الخاص بتغير المناخ في بيان ختامي محتمل.