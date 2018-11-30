كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماي تتهم المعارضة البريطانية بـ"خيانة الأمة" إذا رفضت بريكست والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتحاول ماي الآن بيع صفقة بريكست للجمهور قبل أن يصوت المشرعون البريطانيون على نصوصها في 11 ديسمبر المقبل.
وقالت ماي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) في بوينس آيرس حيث تحضر قمة مجموعة العشرين: "ما أراه من حزب العمال هو محاولة لإحباط ما تفعله الحكومة لإيصال بريكست إلى الشعب البريطاني"، مضيفةً: "هذه في الواقع خيانة للشعب البريطاني".
وأضافت ماي إلى أنها تخطط لعقد محادثات ثنائية مع زعماء مجموعة العشرين الآخرين، بشأن صفقات التجارة الحرة المحتملة التي يمكن أن توقعها بريطانيا، بعد أن تغادر الاتحاد الأوروبي في مارس المقبل.
ومن غير المتوقع أن يكون من بين هؤلاء القادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي زعم في منتصف هذا الأسبوع، في ضربة لجهود ماي، أن صفقة بريكست تبدو "كبيرة بالنسبة للاتحاد الأوروبي"، ويمكنها أن تمنع الولايات المتحدة من توقيع اتفاق تجاري مع بريطانيا.
ومن المتوقع أن تقول ماي في قمة الأرجنتين، وفقاً لتصريحات سابقة نشرها داونينغ ستريت، إنه "للمرة الأولى منذ أكثر من 4 عقود، سيكون لدى المملكة المتحدة سياسة تجارية مستقلة".
كما تعتزم ماي القول: "سنلعب دوراً كاملاً وفعالاً في التجارة على الساحة العالمية، وسنعمل مع الأصدقاء الجدد والقدامى، في وقت يتسم بالترابط العالمي غير المسبوق".
شكرا لقرائتكم خبر عن ماي تتهم المعارضة البريطانية بـ"خيانة الأمة" إذا رفضت بريكست على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .