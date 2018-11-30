كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برايان هوك يكشف الدور المشبوة لإيران وحزب الله في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجاوزت مخاطر وفساد نظام الملالي دولة إيران، من خلال تهديد استقرار وأمن المنطقة العربية، وسط مخاوف من عبورها إلى أوروبا.

وبحسب منصة "مداد نيوز"، أكد برايان هوك المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران، على دعم إيران لميليشيات الحوثي في اليمن، وكشف عن ضبط صواريخ إيرانية مضادة للدبابات في الخليج العربي واليمن ورفع الستار عن الدور المشبوه لحزب الله في اليمن.



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