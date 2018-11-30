كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاحتلال الإسرائيلي ينتهك سيادة المياه الإقليمية اللبنانية مجدداً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهك الاحتلال الإسرائيلي مجدداً، السيادة اللبنانية والقرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن، ولاسيما منها القرار رقم 1701.

وأفادت قيادة الجيش اللبناني في بيان اليوم الجمعة، بحسب وكالة "واس"، أن زورقاً حربياً تابعاً لقوات الاحتلال الإسرائيلي، أقدم على انتهاك المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة على 3 مراحل، لمسافة أقصاها حوالي 535 متراً.