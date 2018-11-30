كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدنمارك تشدد قواعد التعامل مع طالبي اللجوء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدنمارك تشديد قواعد التعامل مع طلبات اللجوء المرفوضة لديها، واتفقت اليوم الجمعة، حكومة يمين الوسط وحزب الشعب الدنماركي، الداعم لها، على عدة إجراءات منها وضع سقف أعلى للم شمل الأسر المهاجرة.

وقال رئيس جناح حزب الشعب الدنماركي بيتر سكاروب: "الآن نتوجه إلى اللاجئين من أول يوم برسالة واضحة، هي أنهم لن يمضوا بقية حياتهم في الدنمارك، لأنهم سيحصلون فقط على إقامة مؤقتة إلى أن يتمكنوا من العودة إلى بلادهم".

وفضلاً عن ذلك، فإن مركزاً بجزيرة ليندهولم سيُعد لإيواء اللاجئين الأجانب في المستقبل، ممن يتعين عليهم مغادرة الدنمارك بسبب أعمال جنائية أو بسبب رفض طلباتهم للجوء.

ومن جانبه، قال وزير المالية الدنماركي كريستيان جنسين: "هذا ليس سجناً، وإنما مكان للمبيت يجب أن يعودوا إليه ليلاً ويبيتوا فيه".