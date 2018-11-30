كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدنمارك تشدد قواعد التعامل مع طالبي اللجوء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وفضلاً عن ذلك، فإن مركزاً بجزيرة ليندهولم سيُعد لإيواء اللاجئين الأجانب في المستقبل، ممن يتعين عليهم مغادرة الدنمارك بسبب أعمال جنائية أو بسبب رفض طلباتهم للجوء.
ومن جانبه، قال وزير المالية الدنماركي كريستيان جنسين: "هذا ليس سجناً، وإنما مكان للمبيت يجب أن يعودوا إليه ليلاً ويبيتوا فيه".
وتوصل كل من الحكومة وحزب الشعب الدنماركي إلى اتفاقية بشأن الميزانية الخاصة بعام 2019، تتضمن قواعد صارمة بالنسبة لطلبات اللجوء المرفوضة.
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