كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إدانة 3 متعاقدين مع "البنتاجون" للتعاون مع إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن 3 مسؤولين في إحدى أكبر الشركات المتعاقدة مع "البنتاغون" أدينوا، أمس الخميس، بتهمة الاحتيال ومخالفة العقوبات المفروضة على إيران.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الحكم طال رجل الأعمال الأمريكي من أصول فلسطينية الرئيس التنفيذي السابق لشركة Anham، أبو الهدى الفاروقي، وشقيقه الأصغر مازن، وهو مالك شركة لوجيستية مرتبطة بـ Anham، وكذلك صالح معروف الذي كان يدير إحدى الشركات التابعة لـ Anham، بحسب ما أوردته "روسيا اليوم"، اليوم الجمعة.

وأضافت الصحيفة أن "القضية التي أدين فيها هؤلاء تعود إلى صفقة بقيمة 8.1 مليار دولار أبرمها البنتاغون مع الشركة قبل سنوات بشأن إمداد العسكريين الأمريكيين في أفغانستان بالأغذية والمياه".

وفتح القضاء الأمريكي التحقيق في القضية، بعد أن كشفت "وول ستريت جورنال" في عام 2013 أن شركة Anham نقلت هذه المواد إلى العسكريين الأمريكيين في أفغانستان عبر إيران، في مخالفة للعقوبات التي تحظر التعاون مع طهران.