كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إدانة 3 متعاقدين مع "البنتاجون" للتعاون مع إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضافت الصحيفة أن "القضية التي أدين فيها هؤلاء تعود إلى صفقة بقيمة 8.1 مليار دولار أبرمها البنتاغون مع الشركة قبل سنوات بشأن إمداد العسكريين الأمريكيين في أفغانستان بالأغذية والمياه".
وفتح القضاء الأمريكي التحقيق في القضية، بعد أن كشفت "وول ستريت جورنال" في عام 2013 أن شركة Anham نقلت هذه المواد إلى العسكريين الأمريكيين في أفغانستان عبر إيران، في مخالفة للعقوبات التي تحظر التعاون مع طهران.
ومثل الرجال الثلاثة، وهم في السبعينات من أعمارهم، أمام المحكمة الفدرالية في دائرة كولومبيا ورفضوا الاتهامات الموجهة إليهم، كما رفضت الشركة أيضاً الاتهام مشددة على أن التعاون معها وفّر للبنتاغون نحو 1.4 مليار دولار، لأن أسعارها كانت أقل بكثير مما لدى منافسيها.
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