تأجيل اجتماع ميركل وترامب بقمة العشرين إلى السبت

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تأجل اجتماع بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على هامش قمة مجموعة العشرين إلى غد السبت في الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر (1630 بتوقيت جرينتش) بسبب تأخر وصول ميركل إلى بوينس آيرس. وقالت مصادر الحكومة الأمريكية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن الاجتماع الذي سيستغرق 30 دقيقة من المتوقع أن يركز على موضوعات تشمل التوترات بين روسيا وأوكرانيا. كان عطل بأحد مكونات الطائرة مسؤولا عن خلل فني تسبب في عودة طائرة ميركل بينما كانت في طريقها إلى مجموعة العشرين أمس الخميس.

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