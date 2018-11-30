كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الصحة المغربي: وفاة 450 شخصا سنويا بسبب الإيدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الصحة المغربي أنس الدكالي، اليوم الجمعة، إن فيروس نقص المناعة المكتسب "الإيدز" يتسبب في

وفاة 450 شخصا سنويا على مستوى البلاد.

وخلال اللقاء الذي نظمته وزارة الصحة المغربية، بالعاصمة الرباط، تحت شعار "جميعا من أجل مغرب بدون

سيدا(ايدز)" في أفق 2030، كشف الدكالي أن المغرب "سجل 990 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 2017".

وأشار إلى أن لدى الحكومة تقديرات تبين أن هناك ما يزيد على "20 ألف شخص متعايش مع الفيروس".

ولفت الدكالي أن انتشار الفيروس في المغرب يتم بـ "وتيرة بطيئة، حيث تبلغ نسبة الإصابة 0.10 بالمائة بين

السكان، بينما يتمركز الوباء ضمن الفئات الأكثر عرضة لمخاطر الإصابة".

واعتبر أن "حالات الوفاة قد تكون لها علاقة مباشرة بمرض الإيدز أو تنتج عن تعفنات (تلوث) مرتبطة بالوباء".