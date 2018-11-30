شكرا لقرائتكم خبر عن إدانة 3 متعاقدين مع «البنتاغون» للتعاون مع إيران والان نبدء بالتفاصيل
وأشارت الصحيفة، إلى أن الحكم طال رجل الأعمال الأمريكي من أصول فلسطينية الرئيس التنفيذي السابق لشركة Anham، أبو الهدى الفاروقي، وشقيقه الأصغر مازن، وهو مالك شركة لوجيستية مرتبطة بـAnham، وكذلك صالح معروف الذي كان يدير إحدى الشركات التابعة لـAnham.
وأضافت الصحيفة أن القضية التي أدين فيها هؤلاء تعود إلى صفقة بقيمة 8.1 مليار دولار أبرمها البنتاغون مع الشركة قبل سنوات بشأن إمداد العسكريين الأمريكيين في أفغانستان بالأغذية والمياه.
وفتح القضاء الأمريكي التحقيق في القضية بعد أن كشفت "وول ستريت جورنال" في عام 2013 أن شركة Anham نقلت هذه المواد إلى العسكريين الأمريكيين في أفغانستان عبر إيران، في مخالفة للعقوبات التي تحظر التعاون مع طهران.
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