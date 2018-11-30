ترامب يرى "مؤشرات إيجابية" بشأن العلاقات التجارية مع الصين

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أنه يرى "مؤشرات إيجابية" بشأن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وذلك قبيل اللقاء المنتظر مع نظيره الصيني شي جينبينغ وسط أجواء توتر بين العملاقين الإقتصاديين.
وقال ترامب على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين "هناك مؤشرات إيجابية وسنرى ما سيحصل. إذا تمكنا من التوصل الى إتفاق سيكون الأمر جيدا. أعتقد بأنهم (الصينيون) يرغبون بذلك ونحن نرغب بذلك أيضا".
ومن المقرر أن يتناول الإثنان طعام العشاء مساء السبت معا.
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