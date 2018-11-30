وزير خارجية إيطاليا يستدعي السفير المصري فيما يتعلق بمقتل ريجيني

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - جوليو ريجيني
جاء في بيان لوزارة الخارجية الإيطالية أن وزير خارجية إيطاليا استدعى السفير المصري اليوم الجمعة وحث مصر على احترام تعهدها بالتحرك سريعا لمحاكمة المسؤولين عن مقتل الباحث جوليو ريجيني.
وجاء في البيان "عبر الوزير (إنزو) موافيرو عن حاجة إيطاليا لأن ترى تطورات ملموسة في التحقيق"، وأضاف أن هناك "عدم ارتياح شديدا" في روما فيما يتصل بتطور القضية.
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