انت الان تتابع إصابة 18 فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٣٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٠٠ م

أصيب 18 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلى خلال مواجهات، اليوم الجمعة، قرب السياج الحدودى بين قطاع غزة وإسرائيل تخللت تجمع ضمن إطار "مسيرات العودة"، كما أفادت وزارة الصحة فى القطاع. وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة فى بيان "أصيب 18 مواطنا برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى أحداث الجمعة السادسة والثلاثين لمسيرات العودة فى شرق قطاع غزة". وأشار إلى أن بين الجرحى صحفى محلى "أصيب برصاصة من النوع المتفجر فى القدم" شرق مخيم البريج وسط القطاع. وتتكرر المواجهات كل يوم جمعة منذ بدء احتجاجات "مسيرات العودة" فى 30 مارس من العام الجارى.

وشارك الفلسطينيون، اليوم، في الجمعة الـ36 لمسيرات العودة، والتي تحمل اليوم عنوان "جمعة التضامن مع الشعب الفلسطيني". ودعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار الجماهير الفلسطينية إلى مشاركة واسعة في المسيرات، التي ستعبر عن استفاقة الضمير العالمي حول القضية الفلسطينية العادلة، وفقًا لما أوردته وكالة