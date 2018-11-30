انت الان تتابع إطلالتك بـ«المستردة» مناسبة.. كمليها بأفضل الألوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:فيروز ياسر ٣٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٠٠ م

الأصفر المستردة من الألوان الدافئة إلى جانب اللون الأحمر والبرتقالي، وهذا اللون موضة هذا الشتاء مثلما كان موجودا في العام الماضي، ينافس بقوة، وبالطبع ستكونين في حاجة إلى مزج هذا اللون مع مجموعة أخرى، وفي تلك الحالة عليك التفكير جيدا، وعند حاجتك إلى اختيار ألوان متناسقة لخزانة الملابس، فإن إضافة لون آخر يمكن أن يربط كل شيء معا أو يدمر جماله وكل ذلك يتحدد حسب اختياراتك، لذا اعرفي الألوان المناسبة مع المستردة والتي تساعدك في الظهور بكامل أناقتك حسبما ذكرها موقع Hunker.

- الأسود ملك الألوان ويليق بالمستردة خاصة الفاتح، فكما يكون الأسود مناسبا لألوان الباستيل، فإن الأسود والمستردة مزيج رائع. - البنفسجي البنفسجي هو لون مكمل مباشر للأصفر المستردة في قائمة الألوان المناسبة، فدرجة البنفسجي الغامقة مع الدرجة الفاتحة المستردة يعطيان شكل مختلف عند ارتدائهما معا. - البني الاصفر