انت الان تتابع ميسي يكشف كيف استفاد من إصابته الأخيرة؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ٣٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٥٣ م

كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة، عن الجانب الإيجابي للإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، أمام إشبيلية في الدوري الإسباني، وتسببت في غيابه لفترة عن فريقه. وتحدث ميسي في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الكتالونية، قائلًا: "لقد استمتعت كثيرًا، وخاض الفريق لقاءات مهمة.. كانت تجربة جيدة لي، حيث شاهدت المباريات مع ابني، وهو شيء لا يمكنني فعله لأنني ألعب دائمًا.. ظهر الفريق بشكل جيد، وحتى لو كنت تملك لاعبين مهمين، إذا لم يكن لديك فريق جيد، سيكون من الصعب الفوز بالألقاب".

وواصل حديثه، قائلًا: "جئت إلى برشلونة وأنا في عمر الـ13 عاما، وعشت هنا أكثر مما عشت في بلادي.. برشلونة مدينة أحبها، وولد فيها أطفالي الثلاثة، أنا سعيد جدًا باللعب في البارسا، والعيش في هذه المدينة.. أمارس كرة القدم هنا منذ أن كنت صغيرًا، وهي شغفي، والآن أستمتع بالوظيفة التي أحبها". واختتم النجم الأرجنتيني